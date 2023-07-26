Количество модульных отелей в России может увеличиться на треть за три года

В России насчитывается более 400 модульных отелей. Их количество в ближайшие три года может увеличиться на треть, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Мы запустили программу по строительству модульных отелей, которые набирают существенную популярность. В прошлом году при участии федерального центра они возводились в 20 регионах. В лидерах по количеству - Ленинградская и Московская области, Краснодарский и Алтайский края»,– сказал он (цитата по ТАСС). Он также отметил, что президент Владимир Путин поручил в ближайшие два года «увеличить финансирование создания модульных конструкций на 11 млрд руб.».

Ранее сообщалось о планах построить в Иркутской области десять модульных некапитальных отелей на 140 номеров – в Иркутске, в Ольхонском и Слюдянском районах. Также модульные гостиницы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется за два года построить в Красноярском крае – в Новоселовском, Березовском, Абанском районах и городе Дивногорске.

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Оксана Павлова