Дело завели на пенсионера из Новосибирска за посты с нацистской символикой

Новосибирские следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего пенсионера, который, по данным силовиков, размещал в соцсети посты с нацистской символикой и антисемитские картинки. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали источники, знакомые с ходом следствия.

Уголовное дело расследуется по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 354.1 (реабилитация нацизма). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Он задержан.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в конце сентября этого года на бывшего лидера новосибирской националистической группировки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). 27-летнего фигуранта в 2017 году отправили в колонию за распространение наркотиков, где он стал распространять нацистскую идеологию, демонстрировал сокамерникам татуировки с фашистской символикой.

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Илья Николаев