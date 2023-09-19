В Новосибирске заключенного будут судить за татуировку с запрещенной символикой

Бывший лидер новосибирской националистической группировки ответит в суде за татуировки с запрещенной символикой. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Новосибирской области.

27-летний обвиняемый в 2017 году получил срок за распространение наркотиков. Отбывать его экс-лидера националистической группировки отправили в исправительную колонию строгого режима. Там он стал распространять нацистскую идеологию, демонстрировал сокамерникам татуировки с фашистской символикой.

В отношении заключенного возбудили дело по ч. 1 ст. 282.4 УК России (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). На время следствия его изолировали от других осужденных и водворили в ШИЗО.

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Илья Николаев