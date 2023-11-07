Кандидатам от «Яблока» отказано в регистрации на довыборы в горсовет Новосибирска

Оба претендента от «Яблока» на участие в довыборах в горсовет Новосибирска получили отказ в регистрации. Как уточнили в реготделении «Яблока», Максим Новиков, намеревавшийся баллотироваться в округе №49, не смог собрать достаточное количество подписей избирателей. Петр Копылов, выдвигавшийся в округе №40, получил отказ, так как «комиссией и УМВД признаны «недостоверными» паспортные данные и адреса прописки у почти 20% избирателей, заполнявших эти данные собственноручно».

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«Кандидатов, независимых от действующих властей, на эти выборы не пропустили. По многим признакам это политически мотивированное решение. Продолжать избирательную кампанию допущены лишь политически стерильные представители парламентских партий, которые не собирали подписи избирателей в поквартирном обходе, и один самовыдвиженец от застройщика»,– заявили в «Яблоке».

По данным ГАС «Выборы», отказ в регистрации получили все самовыдвиженцы, кроме заместителя директора ООО «Стройкапиталинвест» Александра Толкачева.

Ранее сообщалось, что избирком отказал в регистрации кандидатам от «Коалиции 2020» Михаилу Рязанцеву и Екатерине Терещенко. Поводом для отказа стали данные Минюста об их участии в протестных акциях, инициированных запрещенными в РФ экстремистскими организациями. Довыборы были назначены после лишения депутатских полномочий Хельги Пироговой и Сергея Бойко (внесен в реестр иностранных агентов).

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Оксана Павлова