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В Ульяновской области глава фирмы стал фигурантом дела из-за некачественной воды

Возбуждено административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде (ст. 6.5 КоАП РФ) в Ульяновской области. Его фигурантом стал генеральный директор ресурсоснабжающей организации ООО «Тимирязевское». Информацию разместила прокуратура.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган провел проверку соблюдения закона в сфере ЖКХ и установил, что ООО «Тимирязевское» не обеспечило надлежащее качество воды, которая подается в дома жителей поселка Тимирязевский. В связи с этим надзорное ведомство внесло компании представление об устранении нарушений и возбудило административное дело в отношении руководителя коммерческой организации.

После этого нарушение было устранено. Кроме того, проводится ежемесячный отбор проб питьевой воды и направление их для проведения лабораторных исследований.

Ранее стало известно о том, что в Ульяновской области выделят средства на решение проблем с водоснабжением в четырех южных районах: Новоспасском, Павловском, Радищевском и Старокулаткинском. Поправки в закон о региональном бюджете были приняты Законодательным собранием области.

Георгий Портнов

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