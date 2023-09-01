В Ульяновской области выделят средства на решение проблем с водоснабжением в четырех южных районах: Новоспасском, Павловском, Радищевском и Старокулаткинском. Поправки в закон о региональном бюджете были приняты Законодательным собранием области.

На данные цели предусмотрено 112 млн руб. По словам руководителя региональной школы креативных индустрий Марии Шпак, выделенных средств хватит, чтобы разрешить критическую ситуацию.

«Вопрос с водоснабжением является одним из самых болезненных для юга Ульяновской области. В некоторых населенных пунктах могут давать воду по графикам. После принятия поправок в бюджете региона люди будут обеспечены водой на должном уровне»,— уточнила госпожа Шпак.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских подтвердил выделение дополнительных средств на решение проблем с водоснабжением в регионе. О необходимости обновления инфраструктуры было сказано во время визита в регион заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

Евгений Чернов