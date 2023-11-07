Вынесен приговор по делу о нападении на таксиста в Ульяновске

Вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении жителя Ульяновска, признанного виновным в нападении с ножом на таксиста. Он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступление было совершено 6 марта текущего года. Следствие установило, что 20-летний безработный местный житель вышел из салона автомобиля «такси» возле дома по ул. Станкостроителей, и у него произошел спонтанный конфликт с водителем транспорта.

После этого пассажир несколько раз ударил автомобилиста ножом в различные части тела. Пострадавший получил проникающее колото-резаное ранение живота и другие травмы.

Суд приговорил преступника к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшего взыскано 500 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Ранее в Ульяновске был уволен сотрудник Росгвардии, который отказался реагировать на призывы жительницы города о помощи. Инцидент произошел в Ульяновске, на центральной улице Гончарова. О нем стало известно из видео, распространенном в соцсетях. Девушка, автор видео, сообщила, что была свидетельницей, как таксист отказался принимать пьяного пассажира, и тот в ответ разбил стекло такси.

Георгий Портнов