В Ульяновске уволен сотрудник Росгвардии, отказавшийся реагировать на совершающееся преступление

В Ульяновске уволен сотрудник Росгвардии, который отказался реагировать на призывы жительницы города о помощи. Инцидент произошел в Ульяновске, на центральной улице Гончарова. О нем стало известно из видео, распространенном в соцсетях. Девушка, автор видео, сообщила, что была свидетельницей, как таксист отказался принимать пьяного пассажира, и тот в ответ разбил стекло такси. «Я была на Гончарова возле "Детского мира", наблюдала эту картину. В этот момент подъехала Росгвардия (на перекус). Я к ним подошла с жалобой. Они сказали, что у них обед (в этот момент они смеялись). Ни чего не предприняли. После того, как я начала снимать и подошел водитель такси — они только тогда сдвинулись с места!», - сообщает автор поста. На видео, записанном девушкой, видно, слышно, как она сообщает росгвардейцам о том, что рядом с ними угрожают таксисту, в ответ росгвардеец, улыбаясь, продолжает покупать павильончике шаурму и не торопится на помощь.

В понедельник в пресс-службе регионального управления Росгвардии сообщили “Ъ”, что по этому факту проведена служебная проверка, «допустившие бездействие сотрудники вневедомственной охраны и их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, один из них уволен со службы».

Сергей Титов, Ульяновск