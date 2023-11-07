Результат
Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 445 оков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8455. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200. 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5490. 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5205. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4435. 7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3625. 8 (9). Александр Зверев (Германия) — 3585. 9 (10). Тейлор Фриц (США) — 3500. 10 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3460. 11 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3245. 12 (13). Алекс де Минор (Австралия) — 2740. 13 (12). Томми Пол (США) — 2665. 14 (17). Григор Димитров (Болгария) — 2570. 15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2475. 16 (14). Фрэнсис Тиафо — 2310. 17 (16). Бен Шелтон (оба — США) — 2285. 18 (18). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1940. 19 (20). Николас Харри (Чили) — 1810. 20 (21). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1760… 35 (35). Аслан Карацев — 1193... 39 (45). Роман Сафиуллин — 1122… 63 (63). Александр Шевченко — 807… 80 (82). Павел Котов (все — Россия) — 721.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.