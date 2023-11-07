«Ахмат»—«Факел» 1:2

Тодорович, 45+3 — Марков, 59; Якимов, 90+3

«Балтика»—«Зенит» 0:2

Сергеев, 63; Кассьерра, 77

«Краснодар»—«Крылья Советов» 2:1

Кордоба, 16; Олусегун, 73 — Писарский, 85

ЦСКА—«Пари Нижний Новгород» 3:2

Чалов, 37; Заболотный, 71; Давила, 73 — Стоцкий, 33; Александров, 40

«Локомотив»—«Спартак» 1:1

Дзюба, 64 — Зиньковский, 53. Удаление: Хлусевич («Спартак»), 38

«Оренбург»—«Ростов» 1:1

Воробьев, 71 — Осипенко, 85. Незабитый пенальти: Осипенко, 33

«Урал»—«Рубин» 0:1

Вада, 60

«Сочи»—«Динамо» 3:3

Бурмистров, 24; Джорджевич, 62; Дркушич, 73 — Чавес, 26; Тюкавин, 42; Гладышев, 44. Незабитый пенальти: Джорджевич, 38. Удаление: Алвес («Сочи»), 90+6 (2 ж. к.).

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Краснодар» 9 4 1 23:9 31

2. «Зенит» 9 2 3 29:13 29

3. ЦСКА 6 6 2 26:19 24

4. «Крылья Советов» 6 4 4 28:20 22

5. «Динамо» 5 7 2 22:19 22

6. «Спартак» 6 3 5 19:21 21

7. «Локомотив» 5 6 3 19:18 21

8. «Нижний Новгород» 6 2 6 14:14 20

9. «Рубин» 5 4 5 13:20 19

10. «Факел» 5 3 6 13:16 18

11. «Ростов» 4 5 5 22:25 17

12. «Урал» 4 4 6 14:21 16

13. «Оренбург» 3 4 7 16:22 13

14. «Ахмат» 3 3 8 14:19 12

15. «Балтика» 3 2 9 12:21 11

16. «Сочи» 3 1 10 16:23 10