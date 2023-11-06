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Коммерсантъ FM
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Мэр Катаганского района задержан по подозрению в получении взяток

Мэр Катаганского района Иркутской области Сергей Чонский задержан по подозрению в получении взяток в крупном размере от поставщиков дизельного топлива, сообщил в Telegram губернатор региона Игорь Кобзев.

«По версии следствия, в 2023 году он получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставление им преимуществ на аукционах и последующего заключения с данными коммерсантами договоров на поставки дизельного топлива. Решается вопрос об избрании меры пресечения»,— написал господин Кобзев.

Губернатор отметил, что теперь главная задача региональных властей — проверить наличие топливных ресурсов для прохождения зимнего периода 2023–2024 в Катаганском районе в результате северного завоза и дальнейшего его обеспечения уже с использованием зимников.

Пресс-служба СУ СКР по Иркутской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Катаганского района по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах). Общая сумма взяток, полученная фигурантом, составила 4,7 млн руб., заявили в ведомстве.

Сергей Чонский побеждал на выборах мэра Катаганского района в 2010, 2014 и 2019 годах. В июле 2022 года Иркутский областной суд досрочно прекратил полномочия Сергея Чонского в связи с утратой доверия. Это произошло после того, как обнаружилось, что сын мэра участвовал в поставках нефти в населенные пункты района для отопления объектов социальной сферы. Тем не менее досрочное прекращение полномочий не помешало Сергею Чонскому принять участие в следующих выборах главы района. Будучи секретарем районного отделения «Единой России», он баллотировался в качестве самовыдвиженца и победил в сентябре 2022 года.

Эрдни Кагалтынов

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