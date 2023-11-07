В Ярославле отреставрировали фреску со следами от пуль

В Ярославле завершились работы по реставрации фрески «Коронование Божией Матери» на храме Михаила Архангела. Об этом сообщили в пресс-службе ярославской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославской епархии Фото: Пресс-служба ярославской епархии

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за реставрационных работ на центральном крыльце храма возникла дискуссия. На фреске сохранялись отверстия от пуль, выпущенных в ходе боев между сторонниками и противниками советской власти во время ярославского восстания 1918 года. Одни считали, что свидетельства Гражданской войны необходимо сохранить, другие — что достаточно запечатлеть их на фотографиях. В ходе реставрации следы боев исчезли.

«В Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А. В. Щусева сохранились фотографии Михайло-Архангельского храма до восстания и после. И на них хорошо видно состояние фрески»,— сообщили в ярославской епархии.

Сейчас реставрация завершена, работы проводили мастера художественной мастерской «Реставратор».

Алла Чижова