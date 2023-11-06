Гончаренко про поражение от «Рубина»: «Давайте без вопросов»

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко дал короткий комментарий об игре уральской команды с «Рубином» и ушел с пресс-конференции, несмотря на наличие вопросов у прессы и попытки задать ему их. Матч 14 тура «Мир» РПЛ завершился поражением хозяев со счетом 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«К сожалению, у нас накопилось определенное количество матчей, когда мы чуть-чуть лучше соперника по многим компонентам, но мы проигрываем или играем вничью»,— отметил Виктор Гончаренко. По его словам, команда допускает мелкие просчеты в защите и индивидуальные ошибки, приводящие к поражениям. «Нам надо остановить как-то данное падение, но пока не удается. Давайте без вопросов, не вижу в них смысла, потому что я достаточно емко вам ответил»,— заявил он.

«Мы прекрасно понимали, что нас ждет. Нам во многом повезло, были провальные эпизод, но мы смогли забить гол, удержать победу и это имеет большее значение, хотя играть могли и лучше»,— подвел итог матча главный тренер ФК «Рубин» Рашид Рахимов.

По статистике матча ФК «Урал» чаще атаковал (74 на 55), опасных из них (36 на 25). Уральцы больше владели мячом (62% на 38%) и попадали в створ (8 на 2), чаще подавали угловые (8 на 3), штрафные удары (18 на 7) и вбрасывали из аута (28 на 19). Команда из Казани заработала фолов на 13 больше (17 на 4) и меньше попадала в офсайд (1 на 3).

После матча 14 тура ФК «Урал» находится на 12 месте в таблице с 16 очками, «Рубин» поднялся на девятое место (19 очков).

Александр Стародумов

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