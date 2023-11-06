ФК «Урал» проиграл «Рубину» дома и продлил серию без побед до девяти матчей
Футбольный клуб «Урал» в матче 14 тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл казанскому «Рубину». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 0:1 (0:0). Таким образом, ФК «Урал» продлил серию без побед в чемпионате России до девяти матчей. За матчем на трибунах наблюдали более 4 тыс. зрителей.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Единственный мяч в игре на 60 минуте забил полузащитник «Рубина» Валентин Вада. После навеса другой игрок гостей ногой не попал по мячу, а Валентин Вада после отскока точно пробил головой.
В чемпионате России «Урал» не побеждает с августа (после победы над «Балтикой» в гостях). В последующих девяти встречах уральский клуб забил шесть мячей, пропустил 18 голов и набрал три очка.
ФК «Урал» после поражения опустился на двенадцатую строчку в чемпионате России, набрав 16 очков. От зоны стыковых матчей его отделяет 3 очка.
Матч 15 тура чемпионата России «Урал» проведет в гостях: 11 ноября сыграет с «Крыльями советов» в Самаре.