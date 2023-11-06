Экс-депутата горсовета Николаева осудили на 15 лет за работу в интересах РФ

Суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы экс-депутата николаевского городского совета, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Имя депутата не называется. Согласно сообщению пресс-службы СБУ, следствие обвинило его в сотрудничестве с Россией и планировании создать Николаевскую народную республику.

По данным СБУ, осужденный был завербован сотрудником Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил РФ. После этого он получил задание «разработать концепцию» Николаевской народной республики. СБУ уточняет, что взамен на «концепцию» российская сторона предлагала экс-депутату руководящую должность в администрации субъекта.

Суд признал экс-депутата виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111–2 (пособничество государству-агрессору), ч. 2 ст. 436–2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».