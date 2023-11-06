Иранская правозащитница Наргес Мохаммади объявила голодовку в тюрьме, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на родственников и близких заключенной. По данным агентства, Наргес Мохаммади приняла такое решение в знак протеста после того, как ей и другим заключенным запретили получать медицинскую помощь.

В заявлении кампании в поддержку Наргес, которое есть в распоряжении AP, говорится, что адвокат правозащитницы на протяжении нескольких недель пытался добиться ее перевода в медицинское учреждение для осмотра сердца и легких. В заявлении отмечено, что семья и близкие Наргес Мохаммади обеспокоены ее состоянием.

6 октября Нобелевский комитет присудил 51-летней Наргес Мохаммади премию мира за «борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех». В настоящее время госпожа Мохаммади находится в тюрьме за участие в акциях против смертной казни в Иране. В общей сложности госпожу Мохаммади арестовывали 13 раз. Ее суммарное наказание — 31 год тюремного заключения и 154 удара плетью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нобелевская премия c доставкой в тюрьму».

Полина Мотызлевская