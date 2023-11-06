На Украине отправили под домашний арест депутата Дубинского

Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест с ношением электронного браслета депутата Верховной рады Александра Дубинского, сообщило издание «Страна» со ссылкой на суд. Как предает издание, господина Дубинского подозревают в том, что, сговорившись с главой организации «Медиаоборона», в июле он организовал незаконную переправу через границу брата гражданской жены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

По данным прокуратуры, с помощью депутата мужчина выехал из Украины в качестве водителя-волонтера, управлявшего автомобилем с гуманитарной помощью.

По статье о сокрытии от призыва на Украине предусмотрено лишение свободы до семи лет. Однако Александр Дубинский считает, что уголовное дело против него было возбуждено с целью прекратить его критику в отношении власти, в частности, офиса президента Владимира Зеленского. Суд также запретил депутату вести прямые трансляции и публиковать видео в соцсетях.

Что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина