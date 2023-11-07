Индийский гроссмейстер выдал супер-Мэн

Представительство России на Кандидатском турнире, в котором определится соперник обладателя титула чемпиона мира по шахматам Дин Лижэня по очередному матчу за это звание, будет минимальным. Прекрасный шанс присоединиться на нем к Яну Непомнящему упустил на турнире Grand Swiss на острове Мэн Андрей Есипенко, которого погубила осечка в заключительном туре. В итоге соревнования вылились в очередной успех индийской школы. Их победителем стал Видит Гуджрати, вместе с которым путевку на Кандидатский турнир добыл занявший второе место американец Хикару Накамура.

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Фото: Anna Shtourman / FIDE Видит Гуджрати

Фото: Anna Shtourman / FIDE

С Андреем Есипенко, 21-летним российским гроссмейстером, на острове Мэн приключилась большая спортивная драма. Наиболее ценными призами, стоявшими на кону в проходившем на нем состязании по швейцарской системе, были две путевки на Кандидатский турнир. В нем в будущем году в Торонто восемь гроссмейстеров определят соперника китайца Дин Лижэня, весной выигравшего главный в шахматах титул, по очередному чемпионскому матчу. Так вот, Андрей Есипенко играл в Grand Swiss просто волшебно. Не входивший в топ-30 «посева», он убедительно и ярко разбирался с соперниками, стоявшими в рейтинге достаточно высоко, юного немецкого вундеркинда Винсента Каймера победил, применив изумительную и рискованную дебютную новинку.

К заключительному, 11-му туру Есипенко подошел лидером. У него было столько же очков, сколько и у индийца Видита Гуджрати и американца Хикару Накамуры, но по дополнительным показателям россиянин стоял выше. То есть упустить путевку было непросто. Есипенко ее упустил, не найдя правильных решений в партии со знаменитым голландцем Анишем Гири и проиграв ему. Россиянин на пол-очка отстал от Накамуры, который спокойно разошелся миром с индийцем Арджуном Эригайси, и на очко от первенствовавшего на турнире благодаря выигрышу у Александра Предке, еще недавно игравшего за Россию, но сменившего спортивное гражданство на сербское, Видита Гуджрати, чей успех продолжил уже вполне устойчивый тренд.

Заключается он в росте мощи индийской школы. В последние годы она добилась уже множества прорывов. Правда, большинство из них связаны с именами юных, тинейджерского возраста, индийских талантов — таких как Доммараджу Гукеш, который находится сейчас вплотную к первой десятке классификации Международной шахматной федерации (FIDE), или Рамешбабу Прагнанандха, уже получивший путевку на Кандидатский турнир благодаря участию в августе в финале бакинского Кубка мира. Про 29-летнего Видита Гуджрати как про одного из фронтменов этой школы до сих пор не говорили. Но на острове Мэн он, надо сказать, выступил и в самом деле впечатляюще.

Особенно ценным взлет Гуджрати делает тот факт, что начал он турнир с поражения от невысоко котировавшегося голландца Эрвина Л’Ами, после которого о нем как о соискателе путевки, казалось, можно было смело забыть. Швейцарская система обычно не прощает срывов в противостояниях с уступающими тебе в классе. Но случай с Видитом Гуджрати оказался особенным. Из следующих десяти партий он умудрился выиграть семь! И это при том, что, например, тот же Предке находился в шикарной форме.

А подкрепил тезис насчет индийского феномена исход женского Grand Swiss. В нем золото досталось сестре Рамешбабу Прагнанандхи Вайшали, хотя она, как и Гуджрати, не входила в список безусловных фаворитов.

После Grand Swiss состав Кандидатcкого турнира в Торонто определен на три четверти. До него были распределены четыре путевки. Россиянин Ян Непомнящий получил ее автоматически — как проигравший в чемпионском поединке против Дин Лижэня. Еще три фамилии стали известны после Кубка мира в Баку. Вообще-то его выиграл норвежец Магнус Карлсен. Но, добровольно расставшись в прошлом году с чемпионским титулом, которым владел десять лет, он с тех пор так и не вернул интерес к охоте за ним и от поездки в Торонто отказался. Так что слоты в Кандидатском турнире достались уступившему ему в бакинском финале юному индийцу Рамешбабу Прагнанандхе, а также полуфиналистам — американцу Фабиано Каруане и неожиданно выстрелившему азербайджанцу Ниджату Абасову.

Теперь, после обидной неудачи Андрея Есипенко, очевидно, что, кроме Яна Непомнящего, в Торонто никто из россиян не сыграет. Оставшиеся путевки будет выделены сильнейшему в так называемом рейтинге FIDE Circuit, то есть по сумме результатов, показанных на крупных соревнованиях этого года, признанных Международной шахматной федерацией в качестве, что ли, релевантных, а также по обычному рейтингу FIDE на январь. Ни в той ни в другой номинации никаких перспектив у российских гроссмейстеров нет.

Алексей Доспехов