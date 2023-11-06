Скончалась профессор факультета ПММ Воронежского госуниверситета

4 ноября скончалась профессор факультета прикладной математики, информатики и механики (ПММ) Воронежского госуниверситета (ВГУ) Нина Баева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Там добавили, что госпожа Баева преподавала на факультете больше 60 лет.

Профессор окончила матмех, работала в экономическом институте, а затем в ВГУ на факультете ПММ с момента его образования. Госпожа Баева являлась одним из ведущих преподавателей на кафедре математических методов исследования операций, пояснили в вузе.

«Нина Борисовна возглавляла на кафедре направление экономико-математического моделирования производственных процессов. Оно связано и с задачами оптимального планирования производства, и с межотраслевыми балансами, и с развитием регионов. Целый ряд моделей в рамках хоздоговорной деятельности лаборатории исследования операций был внедрен на крупных предприятиях», — рассказали в ВГУ.

Госпожа Баева активно участвовала в научных конференциях и была одним из организаторов Международной школы-семинара «Системное моделирование социально-экономических процессов» на протяжении 46 лет.

Ранее скончалась бывший замдекана филфака ВГУ Вельмира Дьякова.

Егор Якимов

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