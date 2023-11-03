Скончалась бывший замдекана филфака Воронежского госуниверситета

На 88-м году жизни скончалась бывший заместитель декана филологического факультета Воронежского госуниверситета (ВГУ) Вельмира Дьякова. Ее не стало 2 ноября, сообщается в группе факультета во «ВКонтакте». Уточняется, что госпожа Дьякова умерла после «тяжелой продолжительной болезни».

Вельмира Дьякова родилась в 1936 году в Воронеже. Ее отец был преподавателем химфака ВГУ, мать 44 года проработала на филфаке ВГУ. В 1958 году Вельмира Дьякова окончила филологический факультет. Затем стала работать там, прошла путь от лаборанта до заместителя декана. Последнюю должность занимала на протяжении 30 лет.

Госпожа Дьякова признана специалистом в области диалектологии, выступала соавтором «Словаря географической лексики Воронежского края (с историческими комментариями)» и «Словаря воронежских говоров». Ей были присвоены звания Почетного работника высшей школы РФ, Почетного работника и Ветерана ВГУ.

Егор Якимов

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