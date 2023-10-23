«Пассажиравтотранс» испытает китайский и уфимский электробусы

В Санкт-Петербург прибыли на испытания электробусы Yutong ZK6128BEVG китайского производства и УТТЗ-624201, произведенный Уфимским трамвайно-троллейбусный заводом. «Пассажиравтотранс» изучит их особенности, чтобы сформировать требования для будущих закупок, сообщили в компании.

Электробус Yutong ZK6128BEVG рассчитан на 80 пассажиров, в нем 32 места для сидения. Все двери в нем двухстворчатые. В китайском электробусе предусмотрена система, которая защищает его от возгораний даже при экстремальных условиях эксплуатации. Одного заряда батареи хватает на преодоление более 280 км пути.

В уфимском электробусе УТТЗ-624201 предусмотрено 37 мест для сидения. Он имеет низкопольную конструкцию, что делает его удобным в том числе людей с ограниченными возможностями. Отечественный электробус также оборудован USB-разъемами для зарядки портативных устройств. От

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что 19 октября в Петербурге состоялась церемония начала строительства электробусного парка в производственной зоне «Ржевка».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте