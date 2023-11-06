В Орле планируют реконструировать котельную за 235 млн рублей

АО «Орелгортеплоэнерго» объявило конкурс по выбору подрядчика для проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию котельной на улице Авиационной. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная сумма контракта составляет 235 млн руб.

После реконструкции планируется, что котельная приобретет мощность 26,1 МВт. Согласно материалам закупки, подрядчик должен будет отремонтировать стены, кровлю, полностью заменить окна, сантехнику, осуществить внутреннюю отделку помещений и произвести монтаж отопительного оборудования. Сроки исполения работ не указаны.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 24 ноября. Итоги подведут 29 ноября.

По данным Kartoteka.ru, АО «Орелгортеплоэнерго» зарегистрировано в Орловской области в 2009 году. Уставный капитал — 1 млрд руб. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды. Генеральный директор — Олег Гольцов. Владельцем является департамент госимущества и земельных отношений Орловской области. В 2022 году выручка АО составила 544,2 млн руб. Чистый убыток — 10.6 млн руб.

Ранее стало известно, что в Орле снова ищут подрядчика для строительства подстанции в ОЭЗ за 1 млрд рублей.

Егор Якимов

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