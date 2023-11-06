В Екатеринбурге число вакансий в сфере туризма за год увеличилось на 62 %

В Екатеринбурге за год число вакансий в сфере туризма и ресторанов выросло на 62 %, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». Рост востребованности этих специалистов объясняется подготовкой гостинично-ресторанного бизнеса к новогоднему сезону.

Рост числа в вакансий в сфере туризма и ресторанов на 62 % — второй показатель по стране (на первом месте Самара с 64 %). Средняя предлагаемая зарплата составляет 39 440 руб. в месяц. По данному показателю Екатеринбург превосходят только Санкт-Петербург (44 737 руб./в месяц) и Москва (63 632 руб./в месяц).

«Многие компании, представляющие гостинично-ресторанный бизнес, в преддверии Нового года и значительного притока туристов уже начали рекрутировать специалистов совершенно разного уровня», — объясняет количественный рост вакансий управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Он отметил, что предварительная подготовка не только обеспечит организацию нужным количеством специалистов, но и даст время на адаптацию и обучение сотрудников перед горячим сезоном.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге спрос на сотрудников за год вырос в 2,3 раза (второй показатель среди городов России), а средняя зарплата в уральской столице в III квартале составила 64,2 тыс. руб.

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте