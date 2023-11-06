Посол Палестины в России сообщил о ночном обстреле КПП «Рафах»

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом подвергается обстрелам в ночное время. По словам посла, в последний раз пункт обстреляли вчера ночью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Да, вчера ночью везде обстреливали»,— рассказал Абдель Хафиз Нофаль ТАСС. Кроме того, посол отметил, что КПП «Рафах» «до сих пор очень плохо работает». «Мы хотим ежедневно минимум 300–350 машин, а там идет от силы 50–60. Это очень мало, этого не хватает»,— добавил господин Нофаль.

КПП «Рафах» является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа, где с 7 октября продолжаются боевые действия между Израилем и боевиками палестинского радикального движения «Хамас».

1 ноября впервые с начала военных действий сотни людей смогли покинуть Газу через КПП «Рафах». Тогда анклав покинули 81 местный житель с ранениями, а также 345 иностранных граждан. В обратном направлении — из Египта в сектор Газа — въехали 55 грузовиков с гуманитарной помощью.

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