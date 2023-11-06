В Липецке 10,4 га отдают под КРТ за 4 млн рублей

Участок жилой застройки в Липецке площадью 10,4 га выставили на продажу под комплексное развитие территории. Это следует из аукционной документации. Речь идет об участке, ограниченном улицами Ильича, Волгоградской, Студенческой и 3 Сентября. Его начальная цена составляет 4,4 млн руб. Шаг аукциона — 220,1 тыс. руб.

С победителем торгов будет заключен договор на десять лет. Согласно документу, ему будет необходимо снести восемь многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, 21 гараж и пять построек. Затем ему предстоит возвести многоквартирные дома высотой от девяти до 25 этажей, магазины высотой не более трех этажей, а также детский сад, как минимум, на 160 мест. Дошкольное учреждение планируется к передаче в собственность муниципалитета. Также администрация должна получить сети водоснабжения и водоотведения, объекты дорожной инфраструктуры, которые тоже необходимо построить подрядчику.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 28 ноября. Задаток составляет 880,6 тыс. руб. Итоги будут подведены 4 декабря.

Ранее в Липецке выставили на продажу 1,5 га под строительство многоэтажки за 32,8 млн руб.

Алина Морозова

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