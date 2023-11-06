Отравление Газой

Через месяц после террористического нападения на Израиль, совершенного группировкой «Хамас», уже можно сделать первые выводы о том, какой становится цена продолжающегося противостояния в секторе Газа для исламского мира и его лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выводы эти выглядят весьма парадоксальными. Политики, которые в первые недели конфликта в Газе не скупились на жесткую риторику и позиционировали себя несгибаемыми защитниками Палестины, быстро зарабатывая очки в своих странах, рискуют оказаться главными проигравшими.

Те, кто поспешил разыграть «палестинскую карту» дома и за рубежом, сегодня вынуждены столкнуться с новой угрозой для самих себя, которую они сами же и породили.

Выпущенный из бутылки неконтролируемый джинн исламского радикализма уже активно живет своей жизнью.

Воспламененная призывами национальных лидеров улица требует от властей решительных действий: сказал «а», говори и «б».

Однако войти в серьезный клинч с «сионистами и их западными хозяевами», а не просто отозвать послов для консультаций, не хочет никто.

Самым ярким примером политика, который рискует переиграть самого себя, можно считать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На начальном этапе конфликта в Газе он пошел дальше всех мировых лидеров, собрав миллионный митинг в Стамбуле. Хлесткие формулировки в адрес США и Израиля произвели сильное впечатление и по сути стали его заявкой на роль лидера всего исламского мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun, Reuters Фото: Ronen Zvulun, Reuters

И вот спустя без малого месяц турецкий лидер снова обратился к своим сторонникам — на сей раз в своем родном городе Риза. «Мы не оставляем наших братьев в Газе и никогда не оставим. Мы делаем гораздо больше, чем кажется, и будем продолжать это делать. У нас есть силы не допустить, чтобы этот пожар причинил вред нашей стране»,— вещал Эрдоган, но тут он как будто оправдывался за то, что грозная риторика его первого выступления не вылилась в соответствующие действия.

Свои «последние китайские предупреждения» делают и власти Ирана — дескать, не переходите «красных линий», не то мы откроем против вас сразу несколько фронтов и вам не поздоровится. Между тем никакие фронты не открываются и, судя по всему, не откроются.

Подтверждением этого стало обращение лидера базирующейся в Ливане группировки «Хезболла» шейха Насраллы, которое оказалось гораздо менее радикальным, чем ждали. Учитывая, что «Хезболлу» и ее крупнейшую негосударственную армию мира контролирует Иран, стало ясно: в «стране аятолл» не дают добро на крайние меры.

В этой ситуации радикалы имеют все шансы перехватить палестинскую повестку во многих странах. Новые многотысячные акции протеста в минувшие выходные прошли в Пакистане, где конфликт в Газе привел к активизации исламистов в преддверии выборов, намеченных на начало будущего года. Взбудоражена и крупнейшая мусульманская страна мира — Индонезия. Список можно продолжать. Так внутри исламского мира вызревает новая угроза — создается благодатная почва для возникновения новых террористических проектов и реанимации старых, вроде запрещенного в России «Исламского государства».

Отравление Газой может стать смертельным.