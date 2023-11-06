Проект бюджета Удмуртии на 2024 год поступил в госсовет республики

Проект бюджета Удмуртии на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов поступил на рассмотрение госсовета республики. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента. Главный финансовый документ официально принят в работу. По словам председателя постоянной комиссии госсовета по бюджету Наиля Мухамедзянова, проект закона и приложенные к нему документы соответствуют требованиям законодательства о бюджетном процессе. Вместе с бюджетом на рассмотрение депутатов поступил прогноз социально-экономического развития республики на ближайшие три года и проект адресной инвестиционной программы на 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Проект бюджета возьмут в работу постоянные комиссии, фракции, прокуратура, управление Минюста РФ, Государственный контрольный комитет республики, правовое управление аппарата госсовета. Документ направят и в представительные органы муниципальных и городских округов. Бюджет также вынесли на общественное обсуждение, которое продлится по 15 ноября.

Напомним, согласно проекту бюджета, общий объем доходов в бюджете в 2024 году составит 92,4 млрд руб., расходов — 92,5 млрд руб. Дефицит сложится в размере 478 млн руб.