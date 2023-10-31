Соцсфера остается наибольшей статьей расходов в бюджете Удмуртии на 2024 год

Структура бюджета Удмуртии на 2024-2026 года существенно не изменится. Об этом заявила министр финансов региона Вера Сухих, представившая проект бюджета республики членам регионального кабинета министров. Наибольший удельный вес будут занимать расходы на социальную сферу, которые в 2024 году составят 79,5%. В том числе, образование — 39%, социальная политика — 16,5%, здравоохранение — 16,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Удмуртии Вера Сухих

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Министр финансов Удмуртии Вера Сухих

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Общий объем доходов в бюджете составляет 92,4 млрд руб., расходов — 92,5 млрд руб. Таким образом, дефицит сложится в размере 478 млн руб.

Отмечается, что в полном объеме предусмотрены расходы на оплату труда, социальные обязательства, дорожный фонд, обслуживание госдолга, а также оплату по договорам лизинга и концессий, обеспечение информационной безопасности. Межбюджетных трансфертов местным бюджетам запланировано на 38,6 млрд руб., что составляет 41,8% от общей суммы расходов.

При этом планируется, что размер государственного долга сократится в соответствии с соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов.

В завершение заседания был заслушан проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртии на 2024 год. Его представила заместитель директора фонда Лада Олонова. По ее словам, доходы фонда на 2024 год составят 1 млрд руб., что на 12,9% больше, чем уточненный бюджет Фонда 2023 года. Увеличение составило 3,5 млрд руб. Бюджет Фонда на предстоящий год сбалансирован по доходам и расходам.

Участники заседания одобрили оба документа. Их внесут на рассмотрение в республиканский парламент.