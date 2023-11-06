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Коммерсантъ FM
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Банки зафиксировали рост спроса на ипотеку на фоне повышения ключевой ставки

Российские банки зафиксировали увеличение спроса на ипотеку на фоне роста ключевой ставки. Как сообщили «РБК-Недвижимости» в пресс-службах Сбербанка (MOEX: SBER) и ВТБ (MOEX: VTBR), за последние две недели заявок на жилищные кредиты подано на 10–13% больше, чем за две недели до этого. О повышении ключевой ставки Банк России объявил 27 октября.

В Сбербанке со ссылкой на аналитиков «Домклик» рассказали, что количество заявок на ипотечные кредиты резко выросло за последние две недели. Средний прирост заявок составил 10%. При этом относительно аналогичных периодов двух прошлых лет прирост составляет около 70% к 2022-му и 60% к 2021 году.

О росте спроса на ипотечные кредиты сообщили также в ВТБ. Так, в период с 15 по 29 октября, до повышения ключевой ставки и на фоне ее последующего роста, в кредитную организацию поступили свыше 51 тыс. ипотечных заявок. Относительно показателя, зафиксированного двумя неделями ранее, число заявок выросло на 13%. По прогнозу ВТБ, в 2023 году объемы выдачи ипотеки могут достичь рекорда и превысить 6,9 трлн руб.

Банк России поднял ключевую ставку с 13% до 15% 27 октября. Игроки рынка недвижимости прогнозировали, что в связи с решением регулятора ставки по ипотеке могут вырасти до 17%. На этом фоне общий объем ипотеки в стране вернется на уровень 100 тыс. кредитов в месяц. В августе, по данным экспертов, показатель составлял 216 тыс.

Подробнее о том, что ждет рынок недвижимости с повышением базового показателя,— в материале «Ъ FM» «Ипотека равняется на ключевую ставку».

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