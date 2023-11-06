Власти Германии выделят регионам €18 млрд для решения проблем миграции

Правительство Германии выделит €18 млрд федеральным землям и муниципалитетам для решения проблем, связанных с миграцией. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Mannheimer Morgen.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Олаф Шольц

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Олаф Шольц подчеркнул, что размещение и интеграция беженцев — это проблема всего государства. «Только в этом году федеральное правительство выделит почти €18 млрд помощи федеральным землям и муниципалитетам для решения задач миграционной политики»,— отметил канцлер.

По словам господина Шольца, слишком много людей на данный момент приезжают в Германию нелегально. В связи с этим германские власти намерены ускорить процесс предоставления убежища и рассмотрения в первой инстанции, чтобы он завершался в течение полугода.

В 2022 году численность населения Германии резко увеличилась из-за притока мигрантов а также вынужденных переселенцев с Украины. Как сообщал Bloomberg, после начала военного конфликта с Россией 6,7 млн украинцев уехали в Европу. Большинство из них сейчас находятся в Польше и Германии.