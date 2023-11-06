В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 6 ноября, погода в Краснодаре и некоторых районах Кубани серьезно ухудшится. В Telegram-канале ЕДДС краевой столицы опубликовали штормовое предупреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

До конца дня 6 ноября в Краснодаре могут пройти сильные дожди с грозами и градом. Порывы ветра могут достигать скорости в 20 м/с.

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее предупреждал, что на юге страны испортится погода. Температурный фон в крае при этом ожидается на 8-10 градусов выше климатической нормы.

Вячеслав Рыжков

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