В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
В понедельник, 6 ноября, погода в Краснодаре и некоторых районах Кубани серьезно ухудшится. В Telegram-канале ЕДДС краевой столицы опубликовали штормовое предупреждение.
Фото: pixabay.com
До конца дня 6 ноября в Краснодаре могут пройти сильные дожди с грозами и градом. Порывы ветра могут достигать скорости в 20 м/с.
Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее предупреждал, что на юге страны испортится погода. Температурный фон в крае при этом ожидается на 8-10 градусов выше климатической нормы.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram