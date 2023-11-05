В Краснодарском крае на смену аномальному теплу придут дожди

Аномально теплая для ноября погода еще стоит в Краснодарском крае, но уже в понедельник жители региона почувствуют влияние циклона, входящего на запад Черноземья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«Сегодня облаков в небе станет больше, но до дождей дело не дойдет. При этом порывистый ветер южных румбов продолжит поставлять в регион хорошо прогретые воздушные массы из Юго-Западной Азии, и температурный фон в регионе ожидается на 8-10 градусов выше климатической нормы»,— написал синоптик.

Температура воздуха 5 ноября прогнозируется на уровне +24…+26 градусов. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

В понедельник, 6 ноября, на Кубани ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров покажут +19…+21 градусов.

Наталья Решетняк

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