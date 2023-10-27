В Новороссийске на фестивале «Хамса» выступят Линда и «Смысловые галлюцинации»

В Новороссийске с 3 по 5 ноября пройдет 5-й юбилейный гастрономический фестиваль «Хамса». Администрация города огласила программу мероприятия, в которой запланированы выступления певицы Линды и группы «Смысловые галлюцинации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Новороссийска Фото: мэрия Новороссийска

В первый день фестиваля с 10:00 на площади Морского вокзала начнут работать ресторанный дворик и рыбные торговые ряды. Также развернется ярмарочная торговля фермерскими продуктами.

4 ноября в 12:00 пройдет официальное открытие фестиваля. В этот день будут работать спортивная и молодежная площадки, а также живой уголок, аттракционы для детей и тематические фотозоны. На малой сцене проведут кулинарные мастер-классы. В 18:00 на большой сцене выступит певица Линда.

В финальный день фестиваля выступит рок-группа «Смысловые галлюцинации». Начало концерта запланировано на 18:00.

Татьяна Ручкина

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