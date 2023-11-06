Количество поездок россиян за рубеж за девять месяцев выросло на 20%

В период с января по сентябрь 2023 года россияне совершили 21 млн поездок за рубеж, подсчитал РБК на основе статистики погранслужбы ФСБ. Количество выездов за границу в текущем году на 20% превысило показатели января—сентября 2022-го, когда граждане России совершили 17,4 млн поездок.

Согласно статистике ФСБ, среди популярных у россиян направлений по итогам девяти месяцев оказались Абхазия и Турция. Поток россиян в Абхазию в январе—сентябре вырос на 4%, до 4,61 млн поездок. Число поездок россиян в Турцию за аналогичный период выросло на 29%, до 4,59 млн поездок. На 64% в годовом выражении увеличился поток из России в ОАЭ (1,2 млн поездок), а также в Египет — на 50% (919 тыс. поездок). В топ-10 самых посещаемых гражданами России стран попали также Таиланд и Китай, которые в прошлом году не входили в перечень.

Из стран—членов Евросоюза в десятку популярных направлений поездок вошла только Финляндия, которую россияне за девять месяцев посетили 507,9 тыс. раз. Относительно января—сентября прошлого года число поездок сократилось на 30%. По итогам девяти месяцев 2022 года Финляндия была на пятом месте среди самых посещаемых россиянами стран (731,2 тыс. поездок).

Статистика погранслужбы ФСБ учитывает пересечения иностранными и российскими гражданами государственной границы по целям визита: деловые, рабочие, туристические, частные, учебные, переезд на постоянное место жительства, а также поездки обслуживающего транспортные средства персонала и военнослужащих.

С января по сентябрь 2023 года года в России побывало в три раза больше иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. По данным погранслужбы ФБС, это около 430 тыс. человек. Каждый четвертый из них приехал из Китая.

Подробнее о том, путешественники из каких стран активно посещают РФ,— в материале «Ъ FM» «Иностранцы зачастили в Россию».