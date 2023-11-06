79 сотрудников ООН погибли в секторе Газа с 7 октября

Жертвами войны в секторе Газа стали 79 сотрудников ООН. Как минимум 24 получили ранения с 7 октября. За прошедшие 48 часов погибли пятеро сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Агентство ООН также сообщило, что в Газе нет связи. «БАПОР не может связаться с подавляющим большинством членов нашей команды»,— говорится в сообщении БАПОР в соцсети X. По его данным, связь теряется третий раз за 10 дней.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стали 1,4 тыс. израильтян, были ранены 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию. Погибли уже около 9,5 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 24,2 тыс. человек ранены. Повреждено больше 6 тыс. домов, 1,5 млн жителей сектора Газа вынуждены были покинуть дома.

Леонид Уварчев