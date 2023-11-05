Из самарского ТЦ «Мега» эвакуировали 1250 человек

Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании ТЦ «Мега» в Самаре поступило на пульт оперативных служб в воскресенье в 18:37 (MSK+1). Речь идет о здании в Красноглинском районе, на Московском шоссе 24 км, 5. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

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«Прибывшими подразделениями установлено, что на первом этаже в паркинге произошло короткое замыкание электропроводки в электрощитовой без последующего горения»,— говорится в сообщении.

В связи с этим до прибытия пожарных из ТЦ было эвакуировано 1250 человек. Никто не погиб и не пострадал.

Ранее в Самаре из ТЦ «Мега Сити» эвакуировали 150 человек. Это произошло из-за срабатывания пожарной сигнализации.

Георгий Портнов