УНИКС победил в битве чемпионов

В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ встретились чемпионы последних двух сезонов — «Зенит» и УНИКС. Судьба противостояния решилась только на последней минуте. УНИКС победил со счетом 93:83 и продолжил погоню за лидирующим в первенстве ЦСКА. «Зенит», а для него это уже четвертое поражение в восьми играх, опустился на седьмое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК УНИКС Фото: БК УНИКС

В центральном матче недели первенства Единой лиги ВТБ встречались чемпион сезона позапрошлого («Зенит») и победитель первенства сезона прошлого (УНИКС). Отметим, что у питерской и казанской команд давняя и интересная история противостояния в последние сезоны, не ограничивающаяся лишь играми «регулярки», а продолжающаяся еще и в матчах play-off. Не удивительно, что только за последние два сезона «Зенит» и УНИКС пересекались 17 раз. В том числе дважды в полуфинальных сериях.

«Зенит» подошел к игре не в лучшем состоянии. Дело было не только в результатах команды по ходу сезона (четыре победы в семи матчах), а еще и в том, что конкретно на игру против УНИКСа наставнику питерцев Хави Паскуалю пришлось привлекать игроков из фарм-клуба. У «Зенита» и без того хватало травмированных (Томас Эртель, Георгий Жбанов, Денис Захаров), а тут травмы получили еще Адриен Моэрман и Сергей Торопов. Но даже с учетом резервистов собрать полноценный состав из 12 человек Паскуалю не удалось. В его заявке было только одиннадцать человек, реально играли девять.

Впрочем, и главный тренер УНИКСа Велимир Перасович не имел безграничных возможностей давить противника ротацией. Больше того, в воскресной игре он реально использовал восемь баскетболистов, оставшиеся четверо либо вообще не появлялись на площадке, либо провели на ней менее минуты.

Другое дело, что у УНИКСа в порядке его лидеры, а вот «Зениту» обходиться без того же Эртеля, который и строит все атаки команды, чудовищно трудно.

Но, несмотря на все сложности, матч получился. «Зенит» при поддержке своей публики отлично держался, но все же чувствовалось, что у УНИКСа резервов побольше. Тем не менее в первой четверти на площадке сохранялось равенство, которое только под сирену нарушил трехочковый бросок Ненада Димитриевича. Но за этот крохотный отрыв УНИКС зацепился, потихоньку даже его наращивая. Да, «Зенит» отвечал атаками в исполнении Сергея Карасева и Кайла Курича, Винса Хантера и Андрея Зубкова. Но если в атаке дела у хозяев шли более или менее сносно, то в защите им так и не удавалось придумать, как остановить того же Димитриевича, или Дмитрия Кулагина, или Исмаэля Бако, или Маркуса Найта. Особенно досаждали хозяевам двое последних. Первый — игрой в краске, второй (Найт — самый результативный игрок встречи с 22 очками в активе) — стремительными забегами под кольцо, останавливать которые нередко приходилось с нарушением правил.

К концу второй четверти УНИКС оторвался на семь очков. В третьей сделал преимущество двузначным, и таковым оно и оставалось вплоть до начала финальной десятиминутки. Но на нее Паскуаль все-таки собрал команду. Дважды «Зенит» отбился в защите, дважды Сергей Карасев был точен с дистанции (один раз забил с фолом), а вскоре, после штрафного в исполнении Хантера, хозяева даже вышли вперед. Впрочем, зацепиться за лидерство «Зенит» не сумел.

У игроков питерской команды сказалась то ли усталость, то ли нервное напряжение, но УНИКС в решающие минуты был надежнее.

Даже несмотря на то, что заканчивал матч и без Бако, и без Джалена Рейнолдса (оба казанских «больших» покинули площадку из-за перебора фолов). Последний шанс спасти матч «Зенит» упустил уже на последней минуте. Попади Карасев с дистанции, счет бы сравнялся. Но он не попал. А вот Димитриевич свой проход, сложнейший, к слову, реализовал и фактически решил судьбу матча.

УНИКС победил со счетом 93:83 и продолжил погоню за лидирующим в первенстве ЦСКА. Армейцы, отметим, единственные, кто не проиграл еще ни разу (в пассиве казанцев одно поражение есть). Что до «Зенита», то он с показателем четыре победы в восьми играх опустился с пятого на седьмое место.

Арнольд Кабанов