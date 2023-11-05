Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поблагодарил власти Молдавии за переименование государственного языка страны из молдавского в румынский. По его словам, это стало возможным благодаря тому, что Молдавию возглавляют «проевропейские силы».

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Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Марчел Чолаку

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Ликвидация так называемого молдавского языка была бы невозможна без поддержки проевропейской администрации Молдавии»,— сообщил господин Чолаку на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в России). По словам румынского премьера, молдавский язык был «выдумкой» и Кишинев абсолютно правильно поступил, отказавшись от него.

Марчел Чолаку также призвал жителей Молдавии голосовать на выборах всех уровней за «проевропейские силы», так как именно они, по его мнению, могут обеспечить стране «устойчивый прогресс» на пути к интеграции в ЕС.

В марте нынешнего года президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка из молдавского в румынский. Она заявила, что это решение объединит молдавское общество. Согласно подписанному закону, слова «молдавский язык» заменяются на «румынский язык». Если речь идет о Молдавии, слова «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» заменяются на «румынский язык».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Молдавия протянула Румынии язык дружбы».

Александр Кислов