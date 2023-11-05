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Коммерсантъ FM
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ЦСКА победил «Пари НН» со счетом 3:2 в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:2 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

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Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

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Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Встреча прошла в Москве. За столичную команду голы забили Федор Чалов (37-я минута) и Виктор Давила (73). Автогол на 71-й минуте забил защитник «Нижнего Новгорода» Иброгимхалил Юлдошев. За «Пари НН» голы забили Дмитрий Стоцкий (33) и Виктор Александров (40).

По итогам матча ЦСКА занимает третье место, набрав 24 очка. «Пари НН» с 20 очками занимает в таблице РПЛ шестое место.

Эрдни Кагалтынов

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