Срочную службу на Украине заменят интенсивной военной подготовкой

Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил Концепцию военной кадровой политики Минобороны до 2028 года. Одним из ожидаемых результатов реализации концепции является замена срочной службы на интенсивную военную подготовку граждан призывного возраста. Вооруженные силы Украины планируется перевести на контрактную службу, сообщила пресс-служба украинского Минобороны.

«Главный акцент концепции — гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств—членов НАТО»,— говорится в пресс-релизе министерства.

С помощью реализации концепции также планируется:

ввести систему рекрутинга в ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;

обеспечить равные возможности в ВСУ для женщин и мужчин;

внедрить усовершенствованную электронную систему воинского учета;

обеспечить автоматизацию и цифровизацию процессов управления персоналом;

расширить сотрудничество между украинскими вузами и вузами стран НАТО;

ввести эффективную и прозрачную систему денежного обеспечения военнослужащих и обеспечения их жильем;

ввести усовершенствованное психологическое обеспечение;

установить новую культуру взаимоотношений между командирами и подчиненными;

обеспечить надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни отставных военнослужащих.

Дискуссии о целесообразности военного призыва на Украине велись еще в 2021 году. Предыдущий министр обороны Алексей Резников в декабре 2021 года, в частности, говорил, что считает ненужным долгий период призывной службы. Срочная служба на Украине длится 18 месяцев, для лиц с высшим образованием магистра — 12 месяцев.

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