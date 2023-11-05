Пробки парализовали трассы к черноморским курортам Кубани
Дорожный ремонт и ДТП на пути к популярным морским курортам Краснодарского края вновь создали заторы на трассе между Горячим Ключом и Туапсе, свидетельствуют данные «Яндекс. Карты».
Фото: pxhere.com
Пробка перед селом Молдовановка в сторону моря растянулась на 6,5 км, в обратном направлении протяженность автомобильных заторов достигает примерно 4 км.
Видео автомобильных пробок публикуют паблики.
Накануне на трассе А-146, соединяющей Краснодар и Новороссийск, образовались большие пробки. Путь между двумя городами занял пять часов вместо трех.
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