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Пробки парализовали трассы к черноморским курортам Кубани

Дорожный ремонт и ДТП на пути к популярным морским курортам Краснодарского края вновь создали заторы на трассе между Горячим Ключом и Туапсе, свидетельствуют данные «Яндекс. Карты».

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Пробка перед селом Молдовановка в сторону моря растянулась на 6,5 км, в обратном направлении протяженность автомобильных заторов достигает примерно 4 км.

Видео автомобильных пробок публикуют паблики.

Накануне на трассе А-146, соединяющей Краснодар и Новороссийск, образовались большие пробки. Путь между двумя городами занял пять часов вместо трех.

Наталья Решетняк

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