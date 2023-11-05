Смольный предоставит гранты на поддержку молодых предпринимателей до 25 лет

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о предоставлении в 2023 году финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Смольного, максимальный размер субсидии составит 500 тыс. рублей на одного получателя при условии софинансирования предприятием расходов в размере не менее 25% от размера затрат. В общей сложности на предоставление грантов из городского бюджета планируется выделить 22,7 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургским предпринимателям будут сдавать в аренду находящиеся в собственности города помещения без проведения торгов.

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