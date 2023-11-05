Минздрав Газы: число жертв израильских ударов по анклаву достигло 9770

В результате ударов израильской армии по сектору Газа с 7 октября погибли 9770 палестинцев, в том числе 4800 детей, заявил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф Аль-Кудра, передает Reuters.

Израиль ведет бомбардировки сектора Газа в рамках ответной военной операции на нападение со стороны палестинского движения «Хамас» 7 октября. По последним данным, в Израиле от атаки «Хамаса» погибли около 1,4 тыс. человек, больше 5 тыс. пострадали. В секторе Газа от израильских бомбардировок ранения, по последним данным, получили свыше 32 тыс. человек.

По оценке ООН, большинство погибших в Газе — это женщины и дети. Агентства ООН оценивают ситуацию в секторе Газа как катастрофическую. В ООН считают, что действия Израиля «коллективным наказанием» палестинцев.

Подробнее о развитии конфликта Израиля и «Хамаса» — в материале «США и “Хезболла” обменялись угрозами».

Эрдни Кагалтынов