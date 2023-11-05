Председатель КС Зорькин: судебная система РФ не прогнила, она очищается

Председатель Конституционного суда России (КС) Валерий Зорькин выступил на марафонском обществе «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия». В ходе своего выступления он заявил, что для России уход «вправо» опасен и что это большое государство нужно сохранить «не ради самого государства, а ради его народа».

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Валерий Зорькин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам Валерия Зорькина, России не нужно «отсечение глухой стеной» и установка «нового железного занавеса». «Очевидно, это не нужно, да это и не удается сделать, вообще говоря. Не нужно метаться между крайностями, с одной стороны это сплошное замыкание, а с другой стороны это открытое абсолютное пространство»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Господин Зорькин отметил, что Россия «непомерной ценой заплатила за некоторые очень нужные ей приобретения в сфере свободы и правопорядка». «Что же, мы опять будем решать вопрос, куда сдвинуться, совсем вправо или совсем влево? Это напоминает ловушку смертельного маятника»,— добавил он.

Валерий Зорькин в ходе своего выступления уделил внимание судебной системе в России, заявив, что она «очищается» и «продолжает работать» на обеспечение действительного равенства всех перед судом и законом.

«Если вы считаете, что суд вообще прогнил полностью, то как объяснить, что в нынешнее время в суде найти 35 млн дел? Значит люди идут. И что же, все там прогнило, что ли? Это просто уже невозможно. Поэтому, мне кажется, в этой плоскости находится и Конституционный суд, по постепенному повышению прав и равенства всех перед законом, судом, равноправием»,— заключил он.

По его словам, значимой проблемой в России остается коррупция, которая приобрела «опасный для жизни людей характер», несмотря на то что существование этой проблемы осознают и власть, и общество. Валерий Зорькин отметил, что эта проблема — «критический для нашего общества вопрос, без решений которого невозможно достичь иского общественного соглашения».

О статистике Конституционного суда за 2022 году — в материале «Ъ» «Жалобы пошли в рост».