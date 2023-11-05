СК РФ взял на контроль расследование гибели жителя Сызрани

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин представит в центральный аппарат доклад о расследовании гибели жителя Сызрани. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В средствах массовой информации размещена публикация, согласно которой мать погибшего 18-летнего жителя города Сызрани выражает несогласие с выводами правоохранительных органов относительно смерти ее сына»,— говорится в сообщении.

По информации журналистов, молодого человека госпитализировали с ножевым ранением, и он умер в больнице. Однако в заключении медиков «указано заболевание, признаков которого у него при жизни не усматривалось», сообщает СК РФ со ссылкой на местные СМИ.

Ранее к Александру Бастрыкину поступило обращение от жителя Самарской области. Мужчина заявил о несогласии с ходом расследования гибели его супруги. Она умерла от острого отравления аммиаком в июле 2021 года.

Это произошло на рабочем месте в АО «Медхим». По факту случившегося возбуждалось уголовное дело.

Однако до настоящего времени виновники происшествия не установлены. В связи с этим председатель СК РФ запросил отчет о расследовании дела.

Георгий Портнов