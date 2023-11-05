СК РФ взял на контроль расследование гибели жителя Сызрани
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин представит в центральный аппарат доклад о расследовании гибели жителя Сызрани. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«В средствах массовой информации размещена публикация, согласно которой мать погибшего 18-летнего жителя города Сызрани выражает несогласие с выводами правоохранительных органов относительно смерти ее сына»,— говорится в сообщении.
По информации журналистов, молодого человека госпитализировали с ножевым ранением, и он умер в больнице. Однако в заключении медиков «указано заболевание, признаков которого у него при жизни не усматривалось», сообщает СК РФ со ссылкой на местные СМИ.
Ранее к Александру Бастрыкину поступило обращение от жителя Самарской области. Мужчина заявил о несогласии с ходом расследования гибели его супруги. Она умерла от острого отравления аммиаком в июле 2021 года.
Это произошло на рабочем месте в АО «Медхим». По факту случившегося возбуждалось уголовное дело.
Однако до настоящего времени виновники происшествия не установлены. В связи с этим председатель СК РФ запросил отчет о расследовании дела.