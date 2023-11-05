Глава Минобороны Украины приказал расследовать гибель военных в Запорожской области

Министр обороны Украины Рустем Умеров поручил главной инспекции ведомства провести расследование по факту гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады «Закарпатье» в Запорожской области. Ранее сегодня пресс-служба Вооруженных сил Украины сообщила об этой атаке в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Как утверждает украинское военное ведомство, удар был нанесен в пятницу, 3 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Умеров (в центре) и Валерий Залужный (справа)

Фото: Reuters Рустем Умеров (в центре) и Валерий Залужный (справа)

Фото: Reuters

4 ноября украинское издание «Фокус» писало, что военнослужащие указанной бригады были убиты во время церемонии награждения в честь Дня артиллерии в одном из населенных пунктов Запорожской области недалеко от линии фронта. Позднее газета «Украинская правда» подтвердила эту информацию через источник в МВД, По данным издания, погибли более 20 военнослужащих. Сегодня, 5 ноября, глава Закарпатской области Виктор Мыкыта в Telegram-канале объявил трехдневный траур по погибшим.

Минобороны России не комментировали этот удар. 3 ноября в Telegram-канале ведомства сообщалось, что в ходе боев в Запорожской области российские артиллеристы «уничтожают позиции подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Работино и Вербовое», а также «ведут активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак».

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».