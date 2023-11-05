В море около Сардинии археологи обнаружили более 30 тыс. бронзовых монет IV века

В море северо-восточного побережья итальянского острова Сардиния археологи обнаружили более 30 тыс. бронзовых монет, датируемых первой половиной IV века нашей эры. Находка была сделана на территории коммуны Арцакена. Помимо монет археологи вытащили с морского дна стенки африканских и восточных амфор, говорится в сообщении Минкульта Италии.

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Согласно заявлению ведомства, о наличии артефактов на этом участке морского дна археологи узнали благодаря обращению местного жителя, занимающегося дайвингом. По первичной оценке археологов, в этом месте дна наблюдаются две зоны углубления, которые могут содержать останки затонувшего судна.

Найденные бронзовые монеты — фоллисы. Они находятся в хорошем состоянии, из них повреждены только четыре штуки. В заявлении Минкульта говорится, что монеты были отчеканены в периоде между 324 и 340 годами нашей эры. Хронологический контекст находки ученые определили по отсутствию центенионалиса.

Фоллис — римская и византийская бронзовая монета, введенная в 294 году. Центенионалис был введен в денежный оборот в результате сильного обесценивания фоллисa — с 346 года, во времена императоров Константа и Констанция II.

Полина Мотызлевская