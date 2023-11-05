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В День народного единства ВСУ атаковали Белгородскую область 15 боеприпасами

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за 4 ноября. В праздничный день ВСУ применили 15 единиц различных боеприпасов, в том числе два беспилотника и гранатомет «Копье». Никто из граждан не пострадал, также, по информации российских властей, разрушений на земле нет.

В Белгородском районе над селами Соломино и Ближнее средствами ПВО были сбиты два украинских БПЛА.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый. По ней установлено 11 прилетов.

В Шебекинском городском округе по одноименному МАПП со стороны Украины было выпущено два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье».

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 84 различными боеприпасами.

Владимир Зоркий

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