За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 84 различными боеприпасами

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных вооруженными силами Украины по региону за 3 ноября. ВСУ использовали за минувшие сутки 84 единицы боеприпасов, в том числе дроны-камикадзе и беспилотники. В одном населенном пункте - городе Шебекино - пострадали трое мужчин, там же выявлены повреждения в техническом помещении местного предприятия.

В Белгородском районе над поселком Разумное и селом Крутой Лог средства ПВО сбили по одному БПЛА. Село Журавлевка со стороны Украины было атаковано с помощью дрона-камикадзе.

В Волоконовском районе из гранатомета и миномета обстреляли окраину хутора Старый. По ней зафиксировано 30 гранатометных выстрелов и шесть минометных снарядов. На окраине села Коновалово с БПЛА сбросили один осколочный боеприпас.

В Грайворонском городском округе в районе поселка Горьковский украинский дрон-камикадзе упал в поле и сдетонировал. По окраинам сел Пороз и Сподарюшино выпустили девять и два минометных снаряда соответственно.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое, где установлено пять прилетов.

В Шебекинском городском округе по самому Шебекино вчера было выпущено три снаряда из РСЗО «Град». Один из них прилетел на территорию промышленного предприятия. В результате двое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, третий - контузию головного мозга, он смог обратиться в больницу самостоятельно. В настоящий момент всем троим пострадавшим оказывается медпомощь в больнице №2 Белгорода. Кроме того, по селу Новая Таволжанка было выпущено 12 минометных снарядов, по селу Муром и МАПП «Шебекино» – по одному минометному снаряду, по селу Середа – восемь минометных снарядов. Также в Середе ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе и сбросили с БПЛА осколочный боеприпас.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 14 боеприпасами и одним дроном.

Владимир Зоркий