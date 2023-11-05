Четыре человека погибли в автомобиле, съехавшем с федеральной трассы в реку

В Иркутской области в результате ДТП в Усть-Кутском районе погибли четыре человека: водитель, женщина и двое малолетних детей, сообщает ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что водитель Lada Samara, совершая поворот на федеральной автодороге «Вилюй», не справился с управлением. В результате автомобиль скатился в реку Кута. Машина ушла под воду. Находившиеся в ней люди не смогли выбраться.

По факту происшествия прокуратура региона начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также семейного благополучия. СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц (ст. 264 УК РФ).

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Оксана Павлова